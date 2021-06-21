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"А если бы причащались эспрессо". В Киеве церковь открыла кофейный киоск (фото)

21 июня 2021 15:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители шутят о том, что теперь кофе делают на святой воде, а из телефона сбоку можно позвонить Иисусу

Киоск церкви на Лукьяновке. Фото: Оксана Павленко, Facebook

Киоск церкви на Лукьяновке. Фото: Оксана Павленко, Facebook

В Киеве церковь открыла свой киоск "Храмові смаколики та кава". Его заметили на улице Овруцкой на Лукьяновке.

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Киоск заметила местная жительница Оксана Павленко.

"Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", – написала она.

В комментариях отмечают, что такое же заведение есть в Харькове и еда там вкусная.

Скриншот из соцсетей
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Скриншот из соцсетей

Также местные жители начали шутить по этому поводу. Вот несколько ярких комментариев:

"А если бы причащались эспрессо!"

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

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"Там еще и позвонить Иисусу можно сбоку".

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"Надеюсь, до тела господнего в пирожках не дойдет".

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"Интересно, продают ли франшизу атеистам?"

"Надеюсь, кофе на святой воде".

Напомним, ранее у Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле. Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.

Однако вскоре девушки публично извинились перед "всеми людьми и верующими", признав свое недостойное поведение.

Кстати, журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

Больше о последних новостях смотрите в сюжете "Сегодня":

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