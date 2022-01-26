А мороз будет? Синоптики предупредили о снегопаде в Киеве

Погода в Киеве в четверг, 27 января, в течение всего дня будет пасмурной. Температура ночью будет достигать 7 градусов мороза.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
В Киеве на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий снег, днем и вечером – мелкий дождь со снегом.
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Температура воздуха днем будет в районе -1...0 градусов, а ночью от -7 до -6 градусов.
Народный прогноз погоды
27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звезд, то вскоре будет тепло и снежно, а если же звезд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.