"Адище". Доктор рассказал, что происходит в киевской Александровской больнице

Медики спасают стариков, которые поголовно поступают в отделения без вакцинации

Все отделения больницы работают на прием инфицированных пациентов / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях обсуждают переписку врача Александровской больницы Александра Васильева с его женой Анастасией. На вопрос: "Доброе утро! Любимый, ты как?". Медик отвечает "Привет! Что тебе сказать? Жесть. Два инфаркта на фоне ковида. Один инсульт на фоне ковида, перевод в реанимацию. И в принципе адище", – отвечает Александр. Сайт "Сегодня" пообщался с доктором, чтобы понять, что сейчас происходит в Александровской больнице, и с чем сталкиваются медики, которые спасают там людей.

Жена ждет всегда

Доктор отмечает, что когда выдается свободная минутка, то он переписывается с женой.

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"Моя жена Анастасия конечно же переживает за меня, мы, кстати, давно вакцинировались. Ее профессия не связана с медициной. У нас двое маленьких детей. Каждый раз она ждет меня с дежурства. Конечно ей тяжело. Но я принял для себя решение – спасать людей от ковида и помогать им выздороветь. Александровская больница меня многому научила, и было бы несправедливо в этой ситуации отойти в сторону. Так что работаем. Например, сегодня у нас выходной, проведу день с семьей в самом безопасном месте – в лесу на прогулке", – говорит Александр Васильев, хирург-отоларинголог.

Все отделения Александровской больницы работают на прием инфицированных пациентов. Ранее Александр Васильев работал в отделении, которое занималось лор-хирургией. Основная его специализация – хирургия носа, уха и горла.

"Когда началась пандемия, то нам на добровольном основании предложили работать с ковидными пациентами. Мы работали и в первую, и во вторую волну пандемии. Также работаем и сейчас. Свой пост в социальных сетях я выложил специально, чтобы донести информацию людям, о том, что происходит в больницах. Сейчас к нам поступают пациенты в более сложном состоянии, чем это было в первую и во вторую волну", – рассказывает сайту "Сегодня" Александр Васильев.

Больше осложнений

По его словам, раньше средний возраст пациентов, которые попадали в Александровскую больницу, составлял приблизительно от 45 до 50 лет и иногда попадались пациенты 60 плюс, а сейчас в отделениях лежат люди от 60 до 92 лет. И у них есть очень много сопутствующих патологий.

"На моем последнем дежурстве у одной пациентки, которой 67 лет, случился инсульт на фоне ковида. Во время болезни поражаются легкие, происходит гипоксия головного мозга. Как результат – инсульт. Благо, в Александровской больнице есть отделение неврологии, которое работает с ковидными пациентами. Нам удалось оперативно отреагировать, сейчас женщина находится под наблюдение профильных специалистов. У двух других пациентов произошел инфаркт миокарда. Это тоже напрямую зависит от ковида, от которого страдает система кровообращения – она стает более густой", – поясняет доктор.

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У одного из пациентов инфаркт произошел во второй раз, он страдает сахарным диабетом.

"Пациентов с осложнением очень много. Это люди, которым за 65 лет. И все они поступают поголовно без вакцинации. Я не берусь говорить, что осложнений не бывает после вакцинации – это неправда, но вакцинированные пациенты более легче переносят болезнь. В Александровской больнице во время дежурства я впервые встретил пациентку, которая дважды была вакцинирована Pfizer и поступила в мое отделение. У нее держалась высокая температура, которую удалось быстро сбить. Скорее всего, дальше все пройдет без особых осложнений", – рассказывает доктор.

Оплата должна быть достойной

Он подчеркивает, что основная нагрузка в больницах сейчас ложится на плечи медсестер.

"Они делают уколы и находятся непосредственно возле пациентов. Им очень сложно сейчас. Кстати, им была обещана доплата за их труд в размере 300%. То есть, если медсестра получает 5,5 – 6 тысяч гривен в месяц при обычных условиях, то в разгар пандемии они должны получать гораздо больше. Увы, этих доплат им никто не дает. А, чтобы вы пронимали, у меня две медсестры обслуживают 44 пациента. Одна медсестра за смену делает более 200 инъекций. И за последний месяц они получили доплату лишь 30%. Я считаю, что это несправедливо по отношению к сотрудникам, которые работают в ковидном отделении и рискуют своей жизнью", – рассказывает нам доктор.

Кстати, медикам скорой помощи Киева выплачивают доплаты в размере 300%. Среди медиков младшего звена назревает недовольство. Они уже морально истощены. Каждая медсестра в больнице одевает защитный костюм и работает в отделении без перерывов 5-6 часов. Одно дело работать на износ и получать за это достойную оплату и совсем другое – рисковать собой и получать стандартную оплату.

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