"Агент Лукашенко" готовил теракт в Киеве (фото, видео)

Для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику

В Киеве задержали агента из Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве СБУ задержала вражеского агента, который готовил теракты в столице. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Что известно?

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

Как выяснилось, преступник занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и отправлял сообщения о псевдоминировании.

Кроме того, злоумышленник также причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.

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СБУ задержала агента из Беларуси. Фото: пресс-служба СБУ

В чем причина действий агента?

По предварительной информации, агент все это делал для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине и дискредитации нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп в Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.

Также для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

Что грозит злоумышленнику?

Сейчас злоумышленник задержан и ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство открыто по двум статьям:

ст. 111 (государственная измена)

ст. 258 (террористический акт)

Агенту из Беларуси грозит содержание под стражей. Фото: пресс-служба СБУ

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