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Активистка Femen задрала юбку перед Зеленским и показала зеленую Pussy и надпись Zexist (фото)

25 октября, 10:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Охранники быстро задержали девушку

В Киеве, когда президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой шли к избирательному участку, активистка Femen задрала юбку и показала интимное место. На изнанке юбки было написано Zexist.

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Ее быстро задержали охранники. В этот момент девушка начала свистеть в свисток.

Активистка Femen. Фото: соцсети

Активистка Femen. Фото: соцсети

Отметим, подобный случай произошел во время выборов президента в 2019 году. Активистка движения Femen обнажилась возле избирательного участка, где голосовал Владимир Зеленский.

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Когда кандидат зашел на участок, она разделась по пояс, оставшись в брюках, и выкрикивала: "Хватит насиловать страну".

Кроме того, накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже активистки Femen устроили акцию протеста перед Елисейским дворцом.

Две активистки выскочили на середину дороги перед входом в Елисейский дворец с криками "Остановите путинскую войну!". Такие же слова были написаны на их теле. Обе были голые по пояс.

После их появления полиция моментально повалила их на землю и потом увела.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев femen Владимир Зеленский избирательные участки местные выборы
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