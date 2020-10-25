Активистка Femen задрала юбку перед Зеленским и показала зеленую Pussy и надпись Zexist (фото)

В Киеве, когда президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой шли к избирательному участку, активистка Femen задрала юбку и показала интимное место. На изнанке юбки было написано Zexist.
Ее быстро задержали охранники. В этот момент девушка начала свистеть в свисток.
Отметим, подобный случай произошел во время выборов президента в 2019 году. Активистка движения Femen обнажилась возле избирательного участка, где голосовал Владимир Зеленский.
Когда кандидат зашел на участок, она разделась по пояс, оставшись в брюках, и выкрикивала: "Хватит насиловать страну".
Кроме того, накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже активистки Femen устроили акцию протеста перед Елисейским дворцом.
Две активистки выскочили на середину дороги перед входом в Елисейский дворец с криками "Остановите путинскую войну!". Такие же слова были написаны на их теле. Обе были голые по пояс.
После их появления полиция моментально повалила их на землю и потом увела.
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