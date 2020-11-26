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"Александр, как вас зовут?": Кличко презентовал книгу со своими цитатами

26 ноября, 11:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Книга содержит в себе иллюстрированные цитаты мэра столицы

Сегодня, 26 ноября, в Киеве прошла онлайн-презентация самоироничной книги мэра Киева Виталия Кличко "Кто не слышал, тот увидет" с избранными цитатами.

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Об этом Виталий Кличко рассказал во время презентации.

Книга содержит в себе 16 иллюстрированных цитат (вместе с обложками).

"Наконец-то произошло то, что я давно обещал. Я выдал самоироничную книжку со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная! Скажу откровенно, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки в свой адрес", – говорит Виталий Кличко

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Мэр отметил, что это небольшой подарочный тираж.

"Не каждый политик может пошутить", – добавляет Кличко.

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Часть этой книги будет продаваться и деньги от продаж пойдут на благотворительность в фонд "Будущий Киев".

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Отметим, книгу можно будет купить онлайн.

Мэр Киева Виталий Кличко, который набрал самое большое количество голосов на местных выборах, показал открытку, адресованную ему от американского актера Арнольда Шварценеггера.

Смотрите видео – Владимир Кличко анонсировал свою книгу:

Владимир Кличко анонсировал свою книгу Видео: Instagram

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книги Виталий Кличко цитаты

Источник: Сегодня

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