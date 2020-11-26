"Александр, как вас зовут?": Кличко презентовал книгу со своими цитатами

Сегодня, 26 ноября, в Киеве прошла онлайн-презентация самоироничной книги мэра Киева Виталия Кличко "Кто не слышал, тот увидет" с избранными цитатами.
Об этом Виталий Кличко рассказал во время презентации.
Книга содержит в себе 16 иллюстрированных цитат (вместе с обложками).
"Наконец-то произошло то, что я давно обещал. Я выдал самоироничную книжку со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная! Скажу откровенно, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки в свой адрес", – говорит Виталий Кличко
Мэр отметил, что это небольшой подарочный тираж.
"Не каждый политик может пошутить", – добавляет Кличко.
Часть этой книги будет продаваться и деньги от продаж пойдут на благотворительность в фонд "Будущий Киев".
Отметим, книгу можно будет купить онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко, который набрал самое большое количество голосов на местных выборах, показал открытку, адресованную ему от американского актера Арнольда Шварценеггера.
Смотрите видео – Владимир Кличко анонсировал свою книгу:
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