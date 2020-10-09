Алексей Бусаев: "Подпертая кирпичом детская горка — результат коррупции"

Но только после того, как будут отремонтированы разоренные детские площадки.

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Алексей Бусаев, кандидат в депутаты от "УДАРА" по четвертому округу (Троещина–Лесной массив—Быковня) — №11

В парке "Молодежный" Алексей гуляет с дочками уже семь лет. С каждым годом деревья здесь становятся все выше, а аллеи тенистей. "Троещина — новый микрорайон, с широкими проспектами и хорошей инфраструктурой. Раньше было маловато зелени, но парки растут прямо на глазах, — делится собеседник "Сегодня". — Зелеными стали и дворы, почти в каждом из них оборудована детская площадка".

В то же время в одном из самых зеленых киевских микрорайонов — Лесном — с детьми гулять негде. "Во дворе на два дома предусмотрены целых две детские площадки и стадион. Но что мы видим? Дырки в сетке-рабице и кирпичом подпертую детскую горку! — возмущается Алексей Бусаев. — Такое аварийное состояние объектов — результат коррупции".

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Стадион. Улица Кубанской Украины, 41/28

На реконструкцию этой детской площадки для дошкольников город выделил больше 1 миллиона гривен. Однако тендер, на котором должен был быть определен подрядчик, отложили. "Общественность доверила действующему депутату представлять ее интересы, и он был обязан держать объект на контроле. Тогда деньги бы дошли вовремя", — уверен Бусаев.

Реконструкция стоимостью в 1 млн грн

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Проблемы с ЖКХ есть в каждом микрорайоне, отмечает кандидат в депутаты. На Троещине, например, это холодные панельные дома, требующие утепления, и нехватка парковок. В Быковне остро стоит вопрос с новостройками, которые годами не вводятся в эксплуатацию. Но прогнившие детские площадки на Лесном — это прямая угроза жизни детей.

Как правозащитник, Бусаев почти 15 лет представлял интересы малых предпринимателей столицы. "Я ежедневно отстаивал право работать легально и платить налоги, а не взятки. Теперь хочу добиться того, чтобы бюджетные деньги дошли до моего района, — поясняет кандидат в депутаты. — Нет неважных вопросов, но безопасность и образование детей для меня на первом месте".

Школа жизни

Алексей Бусаев планирует открыть бесплатные муниципальные бизнес-школы для детей и молодежи во всех районах. Первое заведение, уже осенью, распахнет двери перед деснянцами. По его мнению, в столице хватает общеобразовательных школ, строятся новые садики. Работает множество спортивных секций и творческих кружков — бесплатных или за умеренную плату — но доступного бизнес-образования нет.

"Помню, как было тяжело, когда начинал самостоятельную жизнь. Не знал, ни как зарабатывать, ни как распределять заработанное", — вспоминает Алексей. По его мнению, азы финансовой грамотности дети должны получать в начальной школе.

В средней же школе ученики начинают задумываться о том, кем они хотят стать. В этот период общение с успешными представителями перспективных профессий и практические мастер-классы помогают детям сделать правильный выбор.

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Старшеклассники и студенты уже горят своим бизнесом. Но знаний, где найти инвестиции и как начать свое дело, не хватает. "Чем раньше начинаешь заниматься предпринимательством, тем больше шансов добиться успеха. Стив Джобс и Бил Гейтс собирали компьютеры в гаражах и думали о том, как будут искать инвесторов, будучи еще подростками", — говорит Алексей Бусаев.

Город должен поддержать бесплатные бизнес-школы, уверен кандидат в депутаты Киевсовета, ведь именно предприниматели наполняют городской бюджет. "К тому же речь идет лишь о выделении помещений — я и другие столичные бизнесмены готовы делиться знаниями совершенно бесплатно", — подчеркивает Бусаев.

На здоровье!

Эпидемия коронавируса показала несостоятельность системы здравоохранения. "Медицина в Украине условно бесплатная, а значит, для многих попросту недоступная", — подчеркивает Алексей Бусаев.

Людям, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями, нужны не только средства на лечение, но и финансовая подушка для обеспечения детей. Однако у большинства семей денежных сбережений нет. В Европе и США расходы на лечение покрывает страховой полис. Страховая медицина работает и в Украине, но пока жизнь и здоровье страхуют лишь обеспеченные граждане. Простым людям отдавать 10% своего ежемесячного дохода не под силу.

"Я планирую запустить городскую программу по поддержке социально незащищенных киевлян, и в первую очередь, многодетных семей. Считаю, что город должен оплачивать медицинские страховки членам таких семей. Ведь речь идет о детях, которых чаще всего воспитывают матери-одиночки", — говорит Бусаев.

Программа бесплатного медицинского страхования будет распространяться и на другие социально незащищенные группы населения — одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью. "Им некому помочь, а значит, это должен сделать Киевсовет", — говорит кандидат в депутаты от "УДАРА" Алексей Бусаев.

Сделать по-умному

Раздать бесплатный интернет всем киевлянам и наполнить городской бюджет — такая задача стоит сегодня перед городской властью. По словам собеседника, существующая инфраструктура позволяет реализовать проект "умный город" в течение полугода.

"Развитие городской инфраструктуры, здоровье и образование детей — то, чем я буду заниматься вместе с деснянцами"

"Во всех районах Киева проложено муниципальное оптоволокно. На данный момент оно используется городом на 3-5%, — делится Бусаев. — Для раздачи бесплатного интернета не хватает только мощных Wi-Fi роутеров".

Закупить роутеры помогут инвесторы, которые заинтересованы в создании единого "умного города", считает предприниматель. Ведь как только жители увидят свой район в смартфоне, они узнают и о самых выгодных ценовых предложениях от супермаркетов, кафе, парикмахерских и т.п. Таким образом, киевский бюджет соберет дополнительные деньги от рекламы, бизнес получит клиентов, а киевляне — новый удобный сервис и бесплатный интернет в домах, парках и общественном транспорте.

"Развитие городской инфраструктуры, здоровье и образование детей — это то, чем я буду заниматься вместе с деснянцами, — говорит кандидат в депутаты от "УДАРА" (№11) Алексей Бусаев. — Мне важно, чтобы мои дочки росли в зеленом, "умном" и безопасном городе".

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