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"Апостол Павел" вернулся в иконостас Андреевской церкви (фото)

19 ноября, 10:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На прошлой неделе на свои места вернулось уже несколько отреставрированных икон

В Киеве иконостас Андреевской церкви пополнился еще одной отреставрированной иконой – "Апостола Павла" (сер. XVIII в.).

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Об этом сообщает пресс-служба Андреевской церкви в Facebook.

В процессе ее возвращения участвовал и настоятель Андреевской церкви Владыка Михаил. А также епископ Коман Понтийских – глава Миссии "Ставропигия Вселенского Патриархата в Украине":

"Который всегда активно поддерживает как реставрационные работы на памятнике, так и музейные образовательные мероприятия", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что за последние недели это не первая икона, которая вернулась на свое место. Ранее на свои места вернулись отреставрированные иконы: "Царь царей", "Вознесение", "Воскресение", "Вход в Иерусалим", "Воскрешение Лазаря", "Св. Елизавета" и "Пророк Захария".

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Ранее мы писали, что в Андреевскую церковь вернули первую икону – "Царь царей".

А киевские таможенники изъяли старинные иконы XIX-XX вв., среди которых есть работы уникальной борисовской иконописной мастерской.

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Напомним, ПЦУ просит украинцев не целовать иконы и крест из-за коронавируса. Прихожан Православной церкви Украины призвали временно отказаться от целования икон, креста и священных мощей.

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Киев икона иконостас Андреевская церковь

Источник: Сегодня

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