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Атаку на Киевскую ГЭС отразили! Станция работает в штатном режиме

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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26 февраля, 09:46
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Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе
Киевская ГЭС под контролем ВСУ
Киевская ГЭС под контролем ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские Вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Глущенко в Facebook.

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"Станция полностью находится под контролем. Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе.
По состоянию на 8-30 26 февраля 2022 года Киевская ГЭС работает в штатном режиме. Слава нашим ВСУ", – написал он.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

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В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

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