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Авария в "Софии Киевской": без газа остались почти 100 многоэтажек в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
20 октября, 11:36
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Газоснабжение обещают восстановить в ближайшее время, над этим работают сотрудники "Киевгаза"
В Киеве аварийно отключили от газа почти 100 многоэтажек.
В Киеве аварийно отключили от газа почти 100 многоэтажек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошла авария на территории национального заповедника "София Киевская". Из-за нее газоснабжение срочно прекратили в 93 многоквартирных домов Шевченковского района.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".

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Причина отключения

19 октября во время проведения плановых работ по отрезке распределительного газопровода на территории "Софии Киевской" произошло аварийное отключение шкафного газорегуляторного пункта. Это привело к снижению давления газа в сети.

Для предотвращения аварийной ситуации газоснабжения было срочно прекращено в 93 многоквартирных домов Шевченковского района.

Когда вернут газ в дома

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее пустить газ в дома потребителей.

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"Все специалисты аварийно-восстановительных бригад привлечены к устранению аварийной ситуации. Ее ликвидация займет пару дней" , – сообщили в "Киевгазе".

Жителей домов попросили перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами. Пуск газа будет осуществляться сразу после завершения работ.

Когда включат отопление

В жилых домах Киева включат отопление уже в субботу, 23 октября. Для того, чтобы подключить дом к отоплению, должно быть согласие его жителей.

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"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" , – уточнили в КГГА.

Тепло дали в детские сады, школы и больницы с 7 октября.

На Харьковщине от газа отключили село

Без газа в начале октября остались жители села Благодатное. Чиновники "Харьковгаза" требовали дополнительные деньги от потребителей и заставляли подписать договор на несуществующую услугу. Таким образом в платежках местных жителей должно было появиться дополнительные 1800 гривен в год.

В дело вмешалась СБУ. Правоохранители начали расследование по факту подстрекательства местных жителей к протестам. Газ включили 17 октября.

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