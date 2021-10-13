"Батько наш Бандера": в Киеве школьники проучили учительницу за пророссийские взгляды (видео)

Женщина пожаловалась руководству на психологическое давление

В Киеве школьники проучили учительницу за пророссийские взгляды. Фото: коллаж "Сегодня"

В одной из школ Киева ученики проучили учительницу, которая выражает свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере.

Соответствующие ролики опубликовали в Telegram-канале VESTI.

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Дети пели песню прямо на уроке

Чтобы проучить учительницу с пророссийскими взглядами, школьники прямо на уроке начали петь песню со словами: "Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну підем воювати".

Видео покорило Сеть

В популярном приложении TikTok другие дети начали массово записывать подобные патриотические ролики. Они поют дома, в школьных коридорах и классах.

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Учительница не хочет преподавать в школе

Из-за флешмоба школьников учительница пожаловалась руководству на психологическое давление и сообщила, что больше не хочет преподавать в школе.

Отмечается, что женщина не готова доработать несколько лет до пенсии.

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Напомним, ранее учительница из оккупированного Донецка Ольга Черная, которая проводила "патриотические" занятия с младшими школьниками на фоне портрета главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, устроилась на работу в Горловский институт иностранных языков в Бахмуте.

Кроме того, за нестандартный подход к преподаванию затравили сельскую учительницу биологии в Харьковской области Ольгу Халепу, которая читала рэп и пела рок-песни. Дети от ее онлайн-уроков были в восторге. А вот коллеги – не все. Педагог уволилась из школы, а некоторые родители уже даже перевели детей в другие заведения.

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