Байк на квадратных колесах и оптическая иллюзия: в Киеве на ВДНХ открыли Музей науки

В Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" в Киеве (на ВДНХ) открылся Музей науки Малой академии наук Украины, в открытии которого принял участие президент Владимир Зеленский.

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Это – первый государственный музей науки и первое заведение такого уровня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главе государства устроили квест – сначала ему пришлось ответить на пять вопросов на интерактивном планшете, после чего дали возможность запустить работу музея. В главной экспозиции представлены весьма любопытные экспонаты – оптическая иллюзия, перевернутое зрение, маятник, велосипед с квадратными колесами и интерактивная песочница, которая может моделировать климатические изменения.

/ Фото: president.gov.ua

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Малышне в музее науки дают возможность безопасно разбить стекло, которое обычно запрещают взрослые, а посетители постарше могут узнать об аэрогеле – самом легком твердом материале в мире.

Приобрести билеты и заказать экскурсию в музее можно онлайн, перейдя на страничку заведения в сети.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что официальную резиденцию президента – Мариинский дворец открыли для экскурсий.

При этом одну из экскурсий для школьников провела первая леди – Елена Зеленская.

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