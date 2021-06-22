Бьет фонтаном из-под асфальта. В Киеве прорвало трубу с водой (видео)

Фото: Киев Оперативный
В Оболонском районе Киева прорвало трубу – из-под асфальта забил фонтан.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"В Киеве на Почайной, ул Электриков, торжественно открыт новый фонтан, испытания сетей проходят по плану, все нормально, план хороший", – говорится в сообщении.
На месте работают коммунальщики.
Пока неизвестно, что именно произошло возле метро "Почайная" и сколько времени займет ликвидация авария. Также не поступало никаких сообщение касательно того, повлиял ли прорыв на водоснабжение местных жителей.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в воскресенье, 20 июня, всюулицу затопило водой. В аварийной диспетчерской "Киевводоканала" сайту "Сегодня" подтвердили, что на Дарницком бульваре произошел прорыв водопровода.
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