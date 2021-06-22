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Бьет фонтаном из-под асфальта. В Киеве прорвало трубу с водой (видео)

22 июня 2021 13:25

Виктория Барановская Виктория Барановская

Трубу прорвало возле метро Почайная – на данном этапе неизвестно повлияет ли прорыв на водоснабжение жителей района

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

В Оболонском районе Киева прорвало трубу – из-под асфальта забил фонтан.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"В Киеве на Почайной, ул Электриков, торжественно открыт новый фонтан, испытания сетей проходят по плану, все нормально, план хороший", – говорится в сообщении.

На месте работают коммунальщики.

Пока неизвестно, что именно произошло возле метро "Почайная" и сколько времени займет ликвидация авария. Также не поступало никаких сообщение касательно того, повлиял ли прорыв на водоснабжение местных жителей.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве в воскресенье, 20 июня, всюулицу затопило водой. В аварийной диспетчерской "Киевводоканала" сайту "Сегодня" подтвердили, что на Дарницком бульваре произошел прорыв водопровода.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

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