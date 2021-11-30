Без маски и COVID-сертификата: непривитый депутат Киевсовета устроил скандал в "Борисполе" (видео)

Представитель "Батькивщины" в Киевсовете Михаил Ковальчук устроил скандал в международном аэропорту "Борисполь". Он пытался вылететь за границу без сертификата о вакцинации и защитной маски на лице.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Kievmap.
Детали скандала
Ковальчук собирался воспользоваться услугами компании Austrian airlines и улететь в Вену, но этого не случилось. Политик решил полететь за границу без прививки от коронавируса и защитной маски.
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Работники аэропорта отказали Ковальчуку в регистрации на рейс, на что он отреагировал достаточно эмоционально.
На видео можно увидеть, как депутат на стойке регистрации набросился на сотрудниц "Борисполя" и отказывался надеть маску и показать COVID-сертификат.
На отказ в обслуживании Ковальчук отвечал цитатами номеров статей по Конституции и заявлял, что его права нарушают.
В результате Ковальчука попросили покинуть аэропорт и полицейский вывел его за пределы территории.
Ранее мы писали:
- Что делать, если "Дія" не подтянула COVID-сертификат? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
- Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка" из-за сложной ситуации с COVID-19. Однако, несмотря на это, многие страны Европы не запрещают въезд для украинцев.
Нарушают Конституцию? Действительно ли полиция имеет право проверять COVID-сертификаты.