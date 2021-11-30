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Без маски и COVID-сертификата: непривитый депутат Киевсовета устроил скандал в "Борисполе" (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
30 ноября, 20:50
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Работники аэропорта отказали Ковальчуку в регистрации на рейс, на что он отреагировал достаточно эмоционально
Депутат устроил скандал в "Борисполе". Фото: коллаж "Сегодня"
Депутат устроил скандал в "Борисполе". Фото: коллаж "Сегодня"

Представитель "Батькивщины" в Киевсовете Михаил Ковальчук устроил скандал в международном аэропорту "Борисполь". Он пытался вылететь за границу без сертификата о вакцинации и защитной маски на лице.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Kievmap.

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Детали скандала

Ковальчук собирался воспользоваться услугами компании Austrian airlines и улететь в Вену, но этого не случилось. Политик решил полететь за границу без прививки от коронавируса и защитной маски.

Работники аэропорта отказали Ковальчуку в регистрации на рейс, на что он отреагировал достаточно эмоционально.

На видео можно увидеть, как депутат на стойке регистрации набросился на сотрудниц "Борисполя" и отказывался надеть маску и показать COVID-сертификат.

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На отказ в обслуживании Ковальчук отвечал цитатами номеров статей по Конституции и заявлял, что его права нарушают.

В результате Ковальчука попросили покинуть аэропорт и полицейский вывел его за пределы территории.

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