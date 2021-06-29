Українська
$ 27,4
32,74
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Без объявления работ. В Киеве сносят историческое здание 1950-х годов на горе Щекавица (фото)

29 июня 2021 17:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего в столице зданий такого типа было три – одно из них снесли ранее

Исторический дом на Олеговской, 36. Фото: Антон Короб/Facebook

Исторический дом на Олеговской, 36. Фото: Антон Короб/Facebook

В Киеве в Шевченковском районе сносят бывшее общежитие 1950-х годов. Снос начали несколько дней назад – на улице Олеговской, 36.

Реклама

Об этом сообщает краевед Антон Короб в Facebook.

По его словам, здание было возведено ориентировочно в 1951 году на месте Щекавицкого православного кладбища. Жить в нем должны работники радиостанции.

Фото: Антон Короб/Facebook

"Общежитий по этому типичному проекту в Киеве было построено три: на Чигорина, 2 (сохранился, реконструированный), на Патриса Лумумбы (уничтожено) и этот. Характерной чертой этого проекта есть ломаная мансардная крыша и фигурный высокий фронтон, напоминающий северо-европейскую архитектуру эпохи позднего ренессанса – барокко", – пишет Антон Короб.

Фото: Антон Короб/Facebook

Несколько дней назад, без объявления работ начали снос здания, которое в силу своего доминирующего положения на горе Щекавица, "имеет большое композиционное значение в панораме летописных киевских гор".

Не пропусти!
Самый сексуальный футбол, который я видел: бывший игрок Украины даже забыл поесть
Сборная Франции против Швейцарии на Евро-2020
Фото: Антон Короб/Facebook
Реклама

Ранее мы писали, что в Киеве на Голосеевском проспекте сносят старинный дом – здание бывшего пивного завода Карла Шульца, 1881 года.

Напомним, в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения мозаики на Печерске.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Кофе от батюшки: кто и зачем установил необычный киоск в Киеве (фото, видео)
Кофе от батюшки: кто и зачем установил необычный киоск в Киеве (фото, видео)Другие новости
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный Киев
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный КиевУкраина
В Киевском метрополитене одна из станций работает по часам. Как так получилось? (фото)
В Киевском метрополитене одна из станций работает по часам. Как так получилось? (фото)Другие новости
Фото вечера. Над Киевом зависло невероятное облако-гриб
Фото вечера. Над Киевом зависло невероятное облако-грибДругие новости
В Киеве восстановили летнюю площадку скандального кафе (фото, видео)
В Киеве восстановили летнюю площадку скандального кафе (фото, видео)Другие новости
В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт
В Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь": как добратьсяДругие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять