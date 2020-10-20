Без существенных осадков: какая погода ждет киевлян на этой неделе

В Киеве до конца недели, 20-24 октября, сохранится солнечная погода, однако в субботу синоптики обещают дождь.
Об этом говорят данные Укргидрометцентра.
20 октября
Во вторник в столице будет солнце с переменной облачностью. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла. Ветер 5-10 м/с.
21 октября
В среду будет немного теплее – 11-13 градусов тепла, ветер 7-12 м/с. Ночью ожидается от 3 до 5 градусов.
22 октября
В четверг осадков не будет, температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла, ветер 7-12 м/с. Ночью температура упадет до 3-5 градусов.
23 октября
В пятницу будет солнечно и без осадков – температура составит 16-18 градусов тепла, ветер 3-8 м/с. Ночью температура опуститься до 7-9 градусов.
24 октября
В субботу ожидается дождь, температура 13-15 градусов, ветер 3-8 м/с. Ночью температура упадет до 7-9 градусов.
Отметим, в Украине сохранится прохладная погода – прохладнее всего будет на западе страны.
Напомним, Украина через неделю переходит на "зимнее" время – 25 октября украинцам нужно будет перевести стрелки часов на час назад.
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