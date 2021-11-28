Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Без зонтика никак. Какой погоды ждать в Киеве завтра – прогноз

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
28 ноября, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После густого тумана столицу накроют дожди – синоптики предупредили об изменениях погоды в Киеве
Погода не балует украинцев
Погода не балует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и области завтра, 29 ноября, ожидается дождливая погода, при этом температура воздуха будет достигать 10 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

По данным синоптиков, прохладнее всего в понедельник днем будет в Киеве – 7-9 градусов тепла. В остальных районах температура поднимется до 8-10 градусов. Ночью похолодает до 4-6 градусов.

При этом во всех районах области будет дождь.Также синоптики предупреждают о сильном ветре в столице – порывы будут до 12 м/с.

Какой будет погода в Киеве 29 ноября. Карта Укргидрометцентра

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

Реклама

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но потом похолодает. Так, ночью 6 декабря ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 037

заболело за неделю в Киeвe

+2%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

28 ноября 1991. Президиум совета независимых профсоюзов Украины выступила с заявлением по поводу референдума 1 декабря.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять