Без зонтика никак. Какой погоды ждать в Киеве завтра – прогноз

После густого тумана столицу накроют дожди – синоптики предупредили об изменениях погоды в Киеве

Погода не балует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и области завтра, 29 ноября, ожидается дождливая погода, при этом температура воздуха будет достигать 10 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, прохладнее всего в понедельник днем будет в Киеве – 7-9 градусов тепла. В остальных районах температура поднимется до 8-10 градусов. Ночью похолодает до 4-6 градусов.

При этом во всех районах области будет дождь.Также синоптики предупреждают о сильном ветре в столице – порывы будут до 12 м/с.

Какой будет погода в Киеве 29 ноября. Карта Укргидрометцентра

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но потом похолодает. Так, ночью 6 декабря ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.