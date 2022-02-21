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Бежать в укрытие или оставаться дома? Что делать, если в Киеве зазвучит сирена

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня Анастасия Крымова Анастасия Крымова Корреспондент
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21 февраля, 17:35
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В столице утвержден план действий в случае нападения на столицу – что нужно знать киевлянам, чтобы быстро среагировать и быть в безопасности

Если в столице возникает угроза обстрела, то за три минуты населению должны сообщить об этом специальными сиренами. Они размещены на предприятиях по всему городу.

Журналисты "Сегодня" узнали, что делать, если услышали такую ​​сирену.

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Сигнал "Внимание всем!" необходимо включать в случае угрозы городу. К примеру, если начинаются боевые действия. Правда, населению не советуют сразу убегать. Вместо этого:

  • Если вы услышали такой сигнал, то в первую очередь нужно включить радио, телевидение, или официальные сайты местных властей. Там должны быть сообщения и инструкции, как действовать дальше.
  • Самое главное – не паниковать и передать информацию соседям и знакомым.

Что могут сказать в объявлении?

Всего в Киеве есть 150 сирен системы оповещения. Они расположены на крышах предприятий. Их должны включить в течение трех минут, когда появится информация об угрозе.

В объявлениях могут сказать, что, например, сейчас проходит бомбардировка и вы должны организованно пройти к месту эвакуации, не брать с собой ничего лишнего, кроме документов и ценных вещей.

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На мобильный телефон может поступить сообщение с последующими инструкциями. Однако такая услуга дорогая, поэтому ее будут использовать только в крайнем случае.

Как узнать об опасности, если в городе пропадет свет?

Если в городе еще и исчезнет свет, тогда население будут оповещать полицейские, спасатели и аварийные службы.

Сообщения передадут силовым структура, которые будут ездить на транспорте с громкогорителями и рассказывать эту информацию. Также в столице будут использовать систему оповещения в метро, ​​которая работает автономно.

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Советы на случай эвакуации

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