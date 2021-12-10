Бил соперника ногами: в Киеве подростки подрались из-за девушки (видео)

Видео драки появилось в сетях в обед

Потасовка произошла на улице / Коллаж "Сегодня"

В Киеве подростки устроили драку из-за девушки. Видео появилось в социальных сетях.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Реальный".

Подробности

На видео видно, что один парень начинает толкать соперника, а после бьет его ногами.

Что говорят в полиции

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что уточняют информацию, где именно произошла драка между подростками.

"По предварительной информации в дежурные части столицы вызовов по поводу драк между подростками не поступало. Но мы продолжаем проверку. На данный момент неизвестно в каком городе произошел этот инцидент. По информации из трех районов Киева, подобных драк у них не было", – сообщили в полиции Киева.

Там добавляют, что видео появилось сегодня в обед. С этого момента правоохранители разбираются, где произошла драка.

"Увы, на нем мало узнаваемых мест. Возможно, что это даже Киевская область", – добавили в полиции.

В Днепре две компании устроили драку со стрельбой из-за девушки

Ночью в Днепре произошла стрельба в районе набережной возле гостиницы "Днепропетровск". В результате пострадали люди, на место приехали несколько карет "скорых" и экипажей полиции.

Двое парней подрались в туалете заведения из-за девушки, после чего конфликт между двумя компаниями продолжился на улице, началась драка. На одного из парней напали с ножами, тот, в свою очередь, достал автомат Калашникова и начал стрелять в воздух.

Читайте также: