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Билборды с нецензурной бранью "появились" в Киеве. В КГГА объяснили скандальные фото

22 января, 14:11

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Фото такой рекламы опубликовали в Сети

В интернете появились фотографии киевских билбордов с рекламой колл-центра 15-51 с нецензурными словами. Сайт "Сегодня" решил разобраться в ситуации.

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Данные фотоиллюстрации появились в Telegram-пабликах.

"На этот раз Киевская городская власть превзошла сама себя. Они действительно глубоко погрузились в проблемы города", – подписали фото в Сети.

В управлении по вопросам рекламы КГГА прокомментировали появление странной рекламы от городского кол-центра 15-51, где якобы была допущена ошибка в слове "подъезд".

"Это однозначно фотошоп. Или больные фантазии того, кто его сделал. Это не имеет никакого отношения к реальному рекламному щиту, который установлен в городе", – пояснили сайту "Сегодня" в управлении по вопросам рекламы КГГА.

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Ранее мы писали, что патрульные прокомментировали скандальные билборды в Киеве. С билбордов к водителям обращаются по имени и просят не нарушать правила дорожного движения.

Напомним, в 2018 году Киеврада внедрила новый способ борьбы с незаконной уличной рекламой в городе. Избавляться от такого "мусора" решили с помощью системы автодозвона.

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Киев КГГА билборд темнота маты

Источник: Сегодня

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