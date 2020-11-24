Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионов

Проект АТБ "Мене це стосується. А тебе?" помог собрать 10 миллионов на лечение детей

Стартовавший менее месяца назад национальный благотворительный проект АТБ по сбору средств на поддержку онкобольных детей уже принес первый впечатляющий результат. Так, всего за три недели со старта акции "Мене це стосується. А тебе?" в супермаркетах крупнейшей отечественной торговой сети была собрана невероятная сумма в десять миллионов гривен. Все эти деньги до последней копейки будут направлены на помощь онкобольным детям.

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"Нам удалось собрать 10 миллионов гривен, на которые будут закуплены жизненно необходимые лекарства и расходные материалы онкобольным детям – подопечным фонда "Таблеточки". Мы благодарны всем, кто откликнулся и не остался в стороне от нашей благотворительной инициативы. Кто поддерживал и принимал в ней самое активное участие. Нашим партнерам и сотрудникам всех 1174 магазинов нашей сети. Каждому нашему покупателю, который приобрел благотворительную шоколадку, пакетик чая или товар, отмеченный специальным ценником! Спасибо вам всем! Вместе, мы можем делать невероятные вещи и реализовывать самые амбициозные проекты!" – сообщил на своей странице в Facebook Борис Марков, генеральный директор и глава совета директоров корпорации "АТБ".

Лицами проекта стали украинские звезды Ольга Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома).

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На более чем двадцати тысячах касс супермаркетов АТБ в 24-х областях Украины покупателям предлагают по достаточно символической цене (5 и 7 гривен) приобрести акционные мини-шоколадки и пакетики чая. Данные товары сложно не заметить, поскольку их упаковки украшены указанными выше хорошо узнаваемыми звездами украинского шоубизнеса.

"Не нужно быть звездой, чтобы заниматься благотворительностью", – прокомментировала свое участие в благотворительном проекте АТБ "Мене це стосується. А тебе?" певица Ольга Полякова.

Согласно данным из открытых источников, за первые три недели благотворительной акции покупатели супермаркетов АТБ в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Черновцах, а также многих других городах купили более миллиона таких плиток шоколада и упаковок чая.

Все вырученные деньги от реализации данных спецтоваров, а также по 0,5 грн от стоимости отмеченных специальными ценниками акционных товаров от партнеров проекта будут направлены на лечение онкобольных малышей – подопечных фонда "Таблеточки".

"От имени семей наших подопечных, мы бесконечно благодарны каждому из клиентов АТБ, которые присоединились к проекту. Вы – люди, которые подарили больным детям самое ценное – возможность выздороветь", – рассказала директор по стратегическому партнерству фонда "Таблеточки" Светлана Пугач.

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К слову, под опекой указанного фонда находятся 400 детей и 19 онкологических отделений по всей Украине. За время работы фонда адресную помощь получили уже более 4500 семей.

Напомним, ежегодно в Украине рак диагностируется у тысячи детей. Увы, по статистике выздоравливает менее половины из них. Но есть надежда, что благодаря усилиям социально ориентированного бизнеса и каждого из нас с вами, эти трагические цифры скоро изменятся.

Национальный благотворительный проект "Мене це стосується. А тебе?" продолжается, помочь онкобольным деткам можно до конца года, покупая на кассах АТБ акционный шоколад и чай, а также продукцию партнеров проекта.

Партнеры благотворительной акции: рекламное агентство Leo Burnett Ukraine, видео продакшн полного цикла Contrabas video production, медиаагентство OMD OM Group.

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"Мене це стосується. А тебе?" – это не первая благотворительная акция, которую реализует наш фонд. Но именно она – особенная. И по масштабам ее проведения, и по приобщению к ней украинских звезд – Оли Поляковой и DZIDZIO, а главное, по крайней важности миссии – помощи онкобольным детям, нуждающимся в срочном лечении.

Мы искренне благодарны всем нашим партнерам, каждому покупателю, кто не остался в стороне, поддерживал и принимал активное участие в реализации нашей общей с благотворительным фондом "Таблеточки" инициативы. Сегодня мы все увидели, что помогать – это действительно просто, особенно когда это касается каждого из нас", –поделился впечатлениями директор Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ" Сергей Демченко.

АТБ уже много лет реализует социально значимые благотворительные проекты, направленные на поддержку наиболее незащищенных слоев украинского общества. Помогает детским областным больницам страны, собирая средства и закупая столь необходимое сегодня современное оборудование. Среди наиболее масштабных программ, направленных на целевую поддержку и помощь детским лечебным учреждениям, "Дерево жизни", "БлагоДий". В рамках этих проектов только в этом году Всеукраинский благотворительный фонд АТБ собрал более семи миллионов гривен, на которые для областных детских клинических больниц было закуплено современное медоборудование.

Как сознательный и патриотичный бизнес, АТБ оказывает систематическую поддержку пострадавшим от стихийных бедствий, пенсионерам, инвалидам, семьям погибших на Донбассе украинских воинов, вынужденным переселенцам, многодетным семьям.

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