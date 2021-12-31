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Более 20 машин! Под Киевом массовое ДТП из-за гололеда (видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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31 декабря, 11:30
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Видео снимали очевидцы инцидента, который произошел
Аварии случились утром / Коллаж "Сегодня"
Аварии случились утром / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 31 декабря, на Бориспольской трассе под Киевом из-за гололеда столкнулись около 20 автомобилей. Несколько аварий произошли одна за другой. Обошлось без жертв.

Видео появилось в telegram-канале Киев Оперативный.

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Детали

Аварии случились сегодня утром. Видео, которые появилось в сети, снимали очевидцы ДТП.

"На первый взгляд даже не сосчитать, сколько автомобилей здесь побилось утром из-за скользкой дороги", – написано под видео.

Что говорят в полиции

На линию "102" всего поступило 7 вызовов про "ДТП без травмированных" по Бориспольскому шоссе, сообщили сайт "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

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"Всего пострадали 24 автомобиля. На место происшествия направили 5 экипажей патрульной полиции. Они составили административные материалы по ст. 124 КУоАП. Это все разные ДТП на том участке дороги", – добавили в полиции.

Погода 31 декабря в Украине

В восточной части будет холодно. Ночью от -6 до -11 градусов, а днем от ​​-1 до -6 градусов. Снег стоит ждать во второй половине дня и вечером.

Запад Украины завершит 2021 год самой теплой погодой. Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов. Также будет дождь и мокрый снег.

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На юге Украины ночью и утром будет сухо. Иногда будет появляться солнце. Днем прогнозируют незначительный мокрый снег. Максимальная температура воздуха – от двух градусов мороза до четырех градусов тепла.

В центральной части Украины будет мокрый снег и дождь. Температуру синоптики обещают около 0.

Северную часть Украины ночью еще поморозит немного. Там от -3 до -8 градусов. А днем будет оттепель. Только в Сумской области столбики термометров опустятся до -4 градусов.

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