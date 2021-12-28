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Более 3 млн привитых и бустерная доза: что происходит с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 10:02
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Всего в городе умерли за время пандемии 8 136 человек
В столице 328 381 подтвержденных случаев
В столице 328 381 подтвержденных случаев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 475 больных коронавирусом. Это на 219 случаев больше, чем вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Данные за сутки

Всего в столице подтвержденных случаев – 328 381. Умерли за время пандемии 8 136 человек (13 – за последние сутки).

Выздоровели – 309 671 человек (568 – за сутки).

Сколько вакцинировано

В городе всего вакцинировали от коронавируса 1 682 180 человек (732 за последние сутки).

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Две дозы получили 1 725 790 человек (2058 за сутки).

Всего вакцинаций – 3 407 970.

Pfizer/BioNTech на сегодняшний день в столице самая популярная вакцина:

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Статистика вакцинирования
Статистика вакцинирования / Фото: Министерство финансов Украины

Что такое дополнительная прививка и для кого

Дополнительную дозу от коронавируса могут получить киевляне с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины.

Дополнительную дозу вакцины получают через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они прививались.

Для кого ввели:

Дополнительную дозу вакцины могут получить люди с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и др.), люди с ВИЧ-инфекцией, люди после трансплантации органов, трансплантации стволовых клеток, люди с аутоиммунными заболеваниями, которые получают иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, люди после химиотерапии или лучевой терапии и люди, получавшие высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Но введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Как получить дополнительную дозу:

  • Обратитесь к своему семейному или профильному врачу.
  • Если врач определит, что требуется дополнительная доза вакцины по медицинским показаниям, он выдаст направление в произвольной форме на прививку третьей дозой.
  • После этого нужно записаться в ближайший пункт или центр вакцинации и взять с собой на прививку направление от врача.

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