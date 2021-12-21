Более 300 тыс. заражений и наступление "Омикрона": какова COVID-ситуация в Киеве

В столице выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

Коронавирус не отступает / Фото: Сегодня

В Киеве продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Как сообщает "Сегодня", за последние сутки – 1496 случаев.

Статистика коронавируса в столице

Всего в столице – 322 643 заболевших. За сутки:

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16 человек скончались (всего – 8035),

2068 выздоровели (всего – 301 296).

Снижение по всем показателям

В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.

В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на спад.

"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", – отметил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

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"Омикрон" уже в Киеве

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

"Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса "Омикрон", – рассказал санврач.

Есть пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

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Новые правила карантина

С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.

Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.

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