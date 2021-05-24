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Болеют за Шахтер: на Киевщине Фонд Ахметова помогает воспитанникам детдома семейного типа

24 мая, 21:09

Виктория Барановская Виктория Барановская

Дети поздравили Шахтер с 85-летием – подготовили праздничную открытку, где написали приятные пожелания – надеются при случае передать ее футболистам

На Киевщине воспитанники детдома семейного типа сделали праздничную открытку в честь 85-летия донецкого Шахтера.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Ребята воспитываются в детском доме семейного типа. Сейчас им по семнадцать лет. Десять из них – увлекаются футболом. Гриша до сих пор вспоминает, как влюбился в игру миллионов – он играл в Макеевке и стать профессиональным игроком.

"Там было интересно играть, там газон, все – идеально. Все было создано для идеальной игры. Я бы остался, дальше продолжал, но война она все переломила и поэтому не получилось", – сказал воспитанник детского дома семейного типа Григорий Шульга.

Из-за боевых действий вместе с мечтой он потерял мирное детство. А вся его семья была вынуждена уехать из города.

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"Когда мы ехали в автобусе, то уже стояли блокпосты здоровые бетонные", – сказал воспитанник детского дома семейного типа Александр Минич.

Видео: Сегодня

"Фонд Рината Ахметова дал автобус, больше никто – боялись все ехать. А Фонд Рината Ахметова вывозил людей", – сказала мать-воспитательница Надежда Лужецкая.

В 2014-м Фонд Рината Ахметова эвакуировал в безопасные районы более 39 000 мирных жителей. Те времена для детского дома семейного типа были крайне тяжелыми – постоянные переезды и тоска по дому.

"Я знал, что начинается война, поэтому не ставил лишних вопросов", – сказал воспитанник детского дома семейного типа Александр Минич.

Тогда поддержал Фонд Рината Ахметова. Сначала помогал с жильем, а с тех пор как семья поселилась на Киевщине – передает детям подарки к праздникам.

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"Спасибо Ринату Ахметову за то, что он помогает нам и таким же семьям как мы", – сказал воспитанник детского дома семейного типа Александр Минич.

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Сейчас Надежда Лужецкая воспитывает восьмерых мальчиков и девочек.

"Смотришь на детей, такое пережили, и хочется дать им все самое лучшее" , – говорит Надежда Лужецкая.

Ее ребята очень ценят каждое мгновение счастья. А это одно из них.

"Когда Шахтер играет, ребята все там в телевизоре. А потом – а-а-а! – Что такое? – Шахтер выиграл", – рассказала Лужецкая.

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За "оранжево-черных" семья болеет уже много лет. Особенно запомнились победы на "Донбасс Арене".

"По всему стадиону все начали подниматься с трибуны и волна пошла, пошла, пошла – это красиво и интересно", – рассказал воспитанник Григорий.

Восьмидесятипятилетие любимой команды Саша и Гриша празднуют дома, в селе на Киевщине. Поздравления оставляют на бумаге.

"Мы им пожелали голов, удачи и всего наилучшего", – рассказал Григорий.

При случае праздничную открытку надеются передать кому-то из футболистов лично.

Ранее мы сообщали, что в детском доме семейного типа Гречанових из Мариуполя шесть детей растут в любви и согласии. Среди воспитанников уже есть и те, кто живет самостоятельной жизнью, но не забывают о родителях-воспитателях, которые их вырастили.

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