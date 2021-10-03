Болезнь победила. Умер руководитель киевской "скорой" Анатолий Вершигора

Мужчина находился в должности директора 32 года

Анатолий Вершигора отдал 45 лет своей жизни медицине/Коллаж: Сегодня

На 71-м году жизни скончался директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора. Врач длительное время боролся с тяжелой болезнью.

Об этом сообщили на странице КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

Что известно об Анатолии Вершигоре

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Анатолий Вершигора отдал медицинской отрасли более 45 лет своей жизни, из них киевской "скорой" – 42. Его стаж в должности директора составляет 32 года.

"Он знал работу центра до мелочей, ведь прошел здесь путь от рядового врача выездной бригады до главы заведения. Анатолий Васильевич любил свой коллектив, отдавал всего себя работе. Центр для него был вторым домом, его жизненным пространством, а он для центра душой и неутомимым мотором. Анатолий Васильевич часто бурно реагировал на промахи и ошибки в работе, на какие-то загвоздки, стремясь доказать деятельность центра до точности часового механизма", — отмечают в медицинском заведении.

Прощание с врачом

Сейчас время и место захоронения Анатолия Вершигоры не называют. Когда и где состоится прощание сообщат позже.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева

По информации Киевской городской государственной администрации, медицинское учреждение обеспечивает организацию и оказание экстренной медицинской помощи на территории города Киева пациентам и пострадавшим, которые находятся в неотложном состоянии, в повседневных условиях, особый период и во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ежедневно Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева выполняет от 1 300 до 1 700 вызовов.

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