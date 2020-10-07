"Больницы забиты под завязку": Гелевей рассказал о ситуации с COVID-19 в Киеве

На сегодняшний день с COVID-19 в больницах лежат 1587 человек

Ситуация с коронавирусом в Киеве усложняется, заполненность мест в медучреждениях превысила 50%, а Александровская больница и вовсе забита под завязку больными COVID-19.

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Об этом рассказал на брифинге председатель медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко Олег Гелевей, передает УНИАН.

По его словам, в Киеве намечается проблема с "коронавирусными" койками в больницах. На сегодняшний день всего 2268 мест для лечения больных COVID-19, а пациентов с коронавирусом там 1587.

"Если длительное время мы были на грани в 50% (заполненности коек), то на сегодняшний день мы эту грань перешли … Есть медучреждения, которые под завязку заполнены больными. Это – Александровская больница, 4-я больница. Мы дополнительно открыли 8-ю больницу для приема больных – это 400 коек, и она уже почти вся заполнена. На сегодняшний день у нас 19 медучреждений привлечены к приему больных с коронавирусной инфекцией. Если такие тенденции будут продолжаться, то этого явно не хватает. И мы хотим привлечь сейчас еще 20-е медицинское учреждение, это, в частности, 12-ю больницу", – заявил Гелевей.

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При этом он не исключает, что придется подключать еще и мощности медучреждений Академии медицинских наук, что существенно может помочь.

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"По своей мощности они имеют более 11 тысяч коек. Я общался с главой Академии медицинских наук господином Цымбалюком. Он говорит, что готовы отдать места в его медицинских учреждениях. И там можно разрабатывать и новые методики лечения коронавирусной инфекции, потому что в этих заведениях собрана элита медицинской науки. В сумме готовы минимум 500 коек отдать", – подчеркнул председатель медицинской комиссии.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 октября в Украине подтвердили 4753 новых случая заражения коронавирусом (239 337 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 77 украинцев (4597 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 2569 человек (105 970 с начала эпидемии). В то же время главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине нет волны коронавируса.

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