Больницы заполнены, а больных все больше: в Киеве ухудшилась ситуация с COVID-19

В Киеве ситуация с распространением коронавируса стремительно ухудшается. Отделения больниц, принимающие COVID-больных, заполнены почти на 47%.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Вирус стал более агрессивным
Как рассказал Кличко, отделения столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%.
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Ежедневно одна из опорных больниц – Александровская – принимает более 50 новых пациентов. В целом в городе госпитализируют уже более 300 больных в сутки. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей.
Статистика коронавируса в Киеве
На сегодняшний день в столице на стационарном лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1837 пациентов. 1297 из них – в тяжелом состоянии. 30 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 – на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1512.
Кроме того, 195 человек находятся в стационарах с подозрением на COVID-19.
95% пациентов – не привиты
Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом – не привиты. У невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни.
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