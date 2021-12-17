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Больных меньше, но есть новая угроза: какая COVID-ситуация в Киеве

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 10:31
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С начала эпидемии в столице подтвержден 318 881 случай коронавируса
Киев находится в желтой зоне карантина. Фото: коллаж "Сегодня"
Киев находится в желтой зоне карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 17 декабря в Киеве зафиксировали более 1300 новых случаев коронавируса за сутки. Но этой зимой ожидают новый штамм "Омикрон".

Подробнее о COVID-ситуации в столице – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 17 декабря в Киеве зафиксировано 1 385 новых случаев коронавируса за сутки.

Всего в столице подтвержден 318 881 случай COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

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  • выздоровели 295 847 человек (2 251 за сутки)
  • умерли 7 967 человек (14 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 181 631 случай COVID-19 (392 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 164 500 человек (1 387 за сутки)
  • умерли 4 516 человек (23 за сутки)

Расходы Киева на COVID-19

По словам Кличко, за два последних года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.

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В этом году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом. Средства пошли на покупку:

  • лекарственных средств,
  • медоборудования,
  • средств индивидуальной защиты,
  • закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий,
  • капремонт систем кислородоснабжения.

Он отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно бьет по экономике столицы. Так, за период пандемии город недополучил около 8 миллиардов гривен.

Антивакцинаторы начали наживаться на акциях

В распоряжении "Сегодня" оказалась переписка из чата антивакцинаторов, недавно устраивавших масштабные протесты в Киеве.

Из сообщения становится ясно, что митингующие упорно просят у участников своих митингов деньги. Мотивируют это тем, что движению нужна финансовая поддержка. Интересно, что просят перечислять не гривни, а евро.

"Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке, но 5 евро лучше, чем тысяча слов", – говорится в одном из таких сообщений.

Переписка в одном из чатов антивакцинаторов. Фото: "Сегодня"

"Омикрон" уже ждут в Киеве

Появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон" сначала прогнозировали на следующий год. Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится. Не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

В то же время в СНБО считают, что опасная мутация коронавируса может попасть в Украину уже до конца этой недели.

Третья доза вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания:

  • ВИЧ;
  • онкология;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
  • иммунодефицитные состояния.

При этом срок действия COVID-сертификата не изменится. Он будет считаться с даты введения второй дозы вакцины от коронавируса.

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