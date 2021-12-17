Больных меньше, но есть новая угроза: какая COVID-ситуация в Киеве

С начала эпидемии в столице подтвержден 318 881 случай коронавируса

Киев находится в желтой зоне карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 17 декабря в Киеве зафиксировали более 1300 новых случаев коронавируса за сутки. Но этой зимой ожидают новый штамм "Омикрон".

Подробнее о COVID-ситуации в столице – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 17 декабря в Киеве зафиксировано 1 385 новых случаев коронавируса за сутки.

Всего в столице подтвержден 318 881 случай COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

Реклама

выздоровели 295 847 человек (2 251 за сутки)

умерли 7 967 человек (14 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 181 631 случай COVID-19 (392 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 164 500 человек (1 387 за сутки)

умерли 4 516 человек (23 за сутки)

Расходы Киева на COVID-19

По словам Кличко, за два последних года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.

Реклама

В этом году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом. Средства пошли на покупку:

лекарственных средств,

медоборудования,

средств индивидуальной защиты,

закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий,

капремонт систем кислородоснабжения.

Он отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно бьет по экономике столицы. Так, за период пандемии город недополучил около 8 миллиардов гривен.

Антивакцинаторы начали наживаться на акциях

В распоряжении "Сегодня" оказалась переписка из чата антивакцинаторов, недавно устраивавших масштабные протесты в Киеве.

Из сообщения становится ясно, что митингующие упорно просят у участников своих митингов деньги. Мотивируют это тем, что движению нужна финансовая поддержка. Интересно, что просят перечислять не гривни, а евро.

"Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке, но 5 евро лучше, чем тысяча слов", – говорится в одном из таких сообщений.

Переписка в одном из чатов антивакцинаторов. Фото: "Сегодня"

"Омикрон" уже ждут в Киеве

Появление нового штамма коронавируса под названием "Омикрон" сначала прогнозировали на следующий год. Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится. Не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

В то же время в СНБО считают, что опасная мутация коронавируса может попасть в Украину уже до конца этой недели.

Третья доза вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания:

ВИЧ;

онкология;

после трансплантации органов;

те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

иммунодефицитные состояния.

При этом срок действия COVID-сертификата не изменится. Он будет считаться с даты введения второй дозы вакцины от коронавируса.

Ранее мы писали: