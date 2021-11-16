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Больных все больше, но карантин могут ослабить: рассказываем все о ситуации с COVID-19 в Киеве

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
16 ноября, 10:50
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За сутки 15 ноября в столице на коронавирус заболели больше тысячи людей
В красную зону столица попала 1 ноября / Коллаж "Сегодня"
В красную зону столица попала 1 ноября / Коллаж "Сегодня"

Инфекционные больницы Киева переполненыCOVID-больными, а в Киевском крематории вдвое больше работы. В красную зону столица попала еще 1 ноября, но власти обещают, что могут ослабить карантинные ограничения.

Подробнее о том, что в Киеве происходит с COVID-19, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Коронавирус в Киеве

За сутки 15 ноября в столице зафиксировали 1 481 нового подтвержденного больного COVID-19. Умерли от коронавируса 38 людей за сутки, а вылечились – 935.

Ситуация в городе с начала пандемии:

заболели – 280 778,

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вылечились – 240 577,

умерли – 6 946.

В Киевском крематории стало больше работы

Киевский крематорий проводит в два раза больше кремаций, чем в летние месяцы, поскольку Украина борется с новой волной COVID-19.

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Украина недавно сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и случаев заболевания COVID-19, что привело к значительному увеличению количества захоронений, и в особенности кремаций.

В Украине за 15 ноября зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса с начала пандемии.
В Украине за 15 ноября зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса с начала пандемии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда в Киеве ослабят карантин?

Как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться, город будет ослаблять введенные ограничения. Мэр города Виталий Кличко отметил, количество заболевших в последние дни в столице растет.

В районах города будет несколько рабочих групп с проверками/Коллаж "Сегодня"
В районах города будет несколько рабочих групп с проверками/Коллаж "Сегодня"

Когда школьники вернутся за парты

Как рассказал Виталий Кличко, сейчас от родителей поступает множество обращений, чтобы их дети выходили в школу. Но, по словам мэра, власти заботятся о здоровье школьников.

"Сейчас болеет большое количество школьников, учителей, группы в детсадах закрыты. На сегодняшний день, если не уменьшится количество больных в Киеве, то мы не сможем открыть школы. Если цифра уменьшится, то 1-4 классы выйдут в школу", – подчеркнул Кличко.

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в красную зону адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее мы писали:

  • За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.

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