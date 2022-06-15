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Большая дерусификация. В Киеве могут появиться улицы Махова, Героев полка "Азов" и Чернобаевская

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 июня, 14:23
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В столице начали голосование, чтобы убрать названия, связанные с Россией
В Киеве готовятся переименовать 300 улиц и площадей.
В Киеве готовятся переименовать 300 улиц и площадей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стартовало голосование по переименований объектов в Киеве, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Участие в голосовании могут принять все украинцы. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в КГГА.

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В список в настоящее время вошли около 300 объектов, отобранные экспертной комиссией. Принять участие в голосовании могут все граждане Украины. Для верификации используется Bank ID. Голосование продлится до 19 июня включительно.

Чтобы проголосовать:

  • выбирайте "Электронная демократия" – "Голосование за дерусификацию"
  • просматривайте список названий и нажмите "Проголосовать".

Городские власти призывают украинцев выбирать ответственно и сознательно, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение.

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Переименовывать предлагают улицы, переулки, площади и проспекты. Среди предложенных названий – улица Ахтырская вместо Амурской, Богодуховская вместо Брянской, Чернобаевская вместо Героев Бреста, Героев полка "Азов" вместо Маршала Малиновского и многие другие.

Улица в честь Александра Махова

Невеста погибшего журналиста Александра Махова рассказала, что комиссия поддержала вариант переименования в его честь улицы Жолудева в Киеве. Но впереди еще один этап – сбор голосов.

Анастасия Блищик написала, что нужно сделать:

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  • Обновите или загрузите приложение "Киев Цифровой"
  • Зайдите и снизу нажмите на букву "К"
  • Увидите раздел "Дерусификация"
  • Авторизируйтесь
  • В поисковике убейте "Жолудева"
  • Выберите вариант по АЛЕКСАНДРА МАХОВА
  • Проголосуйте!

Как проголосовать. Фото: скриншоты из приложения

Раньше мы писали, что в Киеве затянулся процесс переименования пяти станций метро, о котором власти заявили еще в начале апреля.

Напомним, мэр Одессы объявил спецоперацию против российских названий в городе. Он заявил о необходимости переименования определенных улиц, прежде всего тех, которые не связаны с историей города.

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Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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