Большая дерусификация. В Киеве могут появиться улицы Махова, Героев полка "Азов" и Чернобаевская

В столице начали голосование, чтобы убрать названия, связанные с Россией

В Киеве готовятся переименовать 300 улиц и площадей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стартовало голосование по переименований объектов в Киеве, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Участие в голосовании могут принять все украинцы. Для этого нужно скачать мобильное приложение "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в КГГА.

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В список в настоящее время вошли около 300 объектов, отобранные экспертной комиссией. Принять участие в голосовании могут все граждане Украины. Для верификации используется Bank ID. Голосование продлится до 19 июня включительно.

Чтобы проголосовать:

выбирайте "Электронная демократия" – "Голосование за дерусификацию"

просматривайте список названий и нажмите "Проголосовать".

Городские власти призывают украинцев выбирать ответственно и сознательно, поскольку присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение.

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Переименовывать предлагают улицы, переулки, площади и проспекты. Среди предложенных названий – улица Ахтырская вместо Амурской, Богодуховская вместо Брянской, Чернобаевская вместо Героев Бреста, Героев полка "Азов" вместо Маршала Малиновского и многие другие.

Улица в честь Александра Махова

Невеста погибшего журналиста Александра Махова рассказала, что комиссия поддержала вариант переименования в его честь улицы Жолудева в Киеве. Но впереди еще один этап – сбор голосов.

Анастасия Блищик написала, что нужно сделать:

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Как проголосовать. Фото: скриншоты из приложения

Раньше мы писали, что в Киеве затянулся процесс переименования пяти станций метро, о котором власти заявили еще в начале апреля.

Напомним, мэр Одессы объявил спецоперацию против российских названий в городе. Он заявил о необходимости переименования определенных улиц, прежде всего тех, которые не связаны с историей города.