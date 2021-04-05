Українська
$ 27,96
32,84
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

"Большая стройка" началась под Киевом: как дорожники ремонтируют объездную (фото)

5 апреля, 12:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всего в 2021 году хотят восстановить более 200 км дорог государственного значения

В рамках программы президента "Большая стройка" в 2021 году планируется отремонтировать 13 км дороги Р-03 Северо-восточного обхода Киева в Бориспольском районе. Ремонтные работы уже начаты.

Реклама

Об этом сообщает "Укравтодор".

Работники уже обрабатывают изношенные дороги и посыпают специальной смесью. Также они укрепят обочину, сделают верхний слой дорожного покрытия, установят новые дорожные знаки и разметку.

Эти 26,4 км дороги важны для Киевского региона и Бориспольского района. Дорога соединяет две международных трассы: М-03 Киев – Харьков – Должанский и М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Ею едет весь грузовой транспорт в обход Борисполя.

В тренде
В Киеве выпал град (видео)
Реклама

В 2020 году на дороге Р-03 обновили 5 км дороги и отремонтировали путепровод через железную дорогу.

В 2021 году в Киевской области планируют отремонтировать более 200 км дорог государственного значения.

Напомним, реализацию мегапроекта "Укравтодора" по созданию Киевской обходной дороги планируют начать уже летом в рамках программы президента "Большая стройка".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

киевская область трасса Укравтодор Большая стройка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "АТБ" появились уникальные экопакеты из кукурузного крахмалаДругие новости
Первый день локдауна в Киеве – хроники транспортного коллапса: спецонлайн
Первый день локдауна в Киеве – хроники транспортного коллапса: спецонлайнТранспорт
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)
В Киеве неизвестные срезали 17 дубов: что говорят в ботсаду (фото)Другие новости
В Киевской области ужесточают карантин: список запретов
В Киевской области ужесточают карантин: список запретовДругие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более 1100 новых случаев (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более 1100 новых случаев (карта)Другие новости
Кличко поторопился: источник рассказал, как ввели локдаун в Киеве
Кличко поторопился: источник рассказал, как ввели локдаун в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять