"Большая стройка" началась под Киевом: как дорожники ремонтируют объездную (фото)

Всего в 2021 году хотят восстановить более 200 км дорог государственного значения

В рамках программы президента "Большая стройка" в 2021 году планируется отремонтировать 13 км дороги Р-03 Северо-восточного обхода Киева в Бориспольском районе. Ремонтные работы уже начаты.

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Об этом сообщает "Укравтодор".

Работники уже обрабатывают изношенные дороги и посыпают специальной смесью. Также они укрепят обочину, сделают верхний слой дорожного покрытия, установят новые дорожные знаки и разметку.

Эти 26,4 км дороги важны для Киевского региона и Бориспольского района. Дорога соединяет две международных трассы: М-03 Киев – Харьков – Должанский и М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Ею едет весь грузовой транспорт в обход Борисполя.

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В 2020 году на дороге Р-03 обновили 5 км дороги и отремонтировали путепровод через железную дорогу.

В 2021 году в Киевской области планируют отремонтировать более 200 км дорог государственного значения.

Напомним, реализацию мегапроекта "Укравтодора" по созданию Киевской обходной дороги планируют начать уже летом в рамках программы президента "Большая стройка".

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