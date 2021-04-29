"Большая стройка" Зеленского: что построят в Киевской области на 300 миллионов

На сегодняшний день готовность строительства на объектах составляет 23%, особенно постарались с садиками

В этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется построить и отремонтировать 18 объектов социальной инфраструктуры в Киевской области. На многих из них работы уже начались.

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Об этом сообщили в Киевской областной госадминистрации.

На восстановление инфраструктуры Киевской области по программе президента выделено около 313 млн грн, часть из этих средств – софинансирование из местных бюджетов.

"Мы продолжаем активную работу над развитием социальной инфраструктуры нашей области. Общая степень строительной готовности по объектам "Большой стройки" в регионе составляет 23%. Если детализировать: школы – 6,4%, детские сады – 26,3%, спортивные учреждения – 38,7%. По всем проектам работы проходят согласно плану. Для нас важно – не просто развивать Киевщину, а делать это качественно", – заявил заместитель главы Киевской ОГА Андрей Лисовык.

Он также рассказал, что в рамках "Большой стройки" планируется создание современного Центра предоставления административных услуг в Белой Церкви. Работы на объекте начнутся в скором времени.

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Как сообщали новости "Сегодня", в рамках этой программы в Буче откроют уникальную Академию спорта, на которую выделили 111 миллионов гривен.

В этом году в Украине в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" включены 500 социальных объектов: 95 школ, 70 детских садов, 80 спортивных объектов, 35 больниц и 20 культурных объектов, 200 амбулаторий, а также 40 проектов экономического развития.