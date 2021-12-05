Бомбоубежища в Киеве проверяют из-за российской угрозы? Мы проверили слухи

В Сети появилась информация, что в Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Какая ситуация обстоит на самом деле – узнавал "Сегодня".
В департаменте муниципальной безопасности КГГА нас заверили, что постоянно проверяют состояние всех бомбоубежищ города.
"Мы постоянно ведем эту работу. Проверки проводим по всем 10 районам города. Проверяются бомбоубежища и объекты двойного использования. Это плановые проверки. Мы контролируем, чтобы балансодержатели обеспечивали порядок на этих объектах", – сообщили сайту "Сегодня" в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
Сколько убежищ в столице
Как ранее заявил во время выступления на заседании Коллегии КГГА директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, в условиях "перманентной вооруженной угрозы со стороны РФ важным направлением деятельности Департамента муниципальной безопасности является обеспечение гражданской защиты населения".
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На сегодняшний день в Киеве существует:
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных переходов;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.