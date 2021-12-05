Бомбоубежища в Киеве проверяют из-за российской угрозы? Мы проверили слухи

В столице постоянно проверяют состояние всех бомбоубежищ города

В столице проверяют бомбоубежища / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилась информация, что в Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Какая ситуация обстоит на самом деле – узнавал "Сегодня".

В департаменте муниципальной безопасности КГГА нас заверили, что постоянно проверяют состояние всех бомбоубежищ города.

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"Мы постоянно ведем эту работу. Проверки проводим по всем 10 районам города. Проверяются бомбоубежища и объекты двойного использования. Это плановые проверки. Мы контролируем, чтобы балансодержатели обеспечивали порядок на этих объектах", – сообщили сайту "Сегодня" в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Сколько убежищ в столице

Как ранее заявил во время выступления на заседании Коллегии КГГА директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, в условиях "перманентной вооруженной угрозы со стороны РФ важным направлением деятельности Департамента муниципальной безопасности является обеспечение гражданской защиты населения".

На сегодняшний день в Киеве существует:

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных переходов;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

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