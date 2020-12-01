Борьба с отходами. В Киеве отсортировали тонны мусора

В Киеве с начала года отсортировали 24 тыс. кубометров мусора благодаря специальным контейнерам. На улицах их уже несколько тысяч – для пластика, бумаги, а также для опасных отходов вроде батареек. Корреспондент "Сегодня" Дарья Панченко, узнала пользуются ли эко-боксами горожане.

Что производят из переработанного мусора

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Например, обычная уличная скамейка – украшена абстрактными узорами. На самом деле сделана из отходов – разноцветных крышек из-под бутылок. Чтобы изготовить несколько таких лавок – нужно собрать полторы тонны крышек.

"Крышечки измельчались, получалась такая стружка похожа на кокосовую. Она переплавлялась в такую ​​большую плиту", – рассказала коммуникационный менеджер общественного проекта "Украина без мусора" Анна Яблочная.

Готовы ли киевляне к системе раздельного мусора

Отсортированный мусор горожане могут выбрасывать в специальные баки. Для бумаги, стекла и пластика. Таких контейнеров по Киеву установили более четырех тысяч.

"Я что буду ходить искать по Киеву где мне бросить тот мусор, мне больше нечего делать?" – говорит одна из участников опроса.

Видео: Сегодня

Среди десяти опрошенных горожан оказалось, что сортирует мусор только двое людей.

"Стараемся распределять мусор как органику, так и пластик отдельно составляем. Люди видят вот, например, эти разноцветные мусорные баки, то хотя бы туда бросали", – говорит один из тех, кто сортирует мусор.

Стоит отметить, что, например, в Германии также борются за экологию. Открыли "зеленый магазин", где продают все на вес или разлив. Никакой тары.

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А в Украине сейчас работают пункты приема, куда можно сдать уже перебранные отходы.

"Мы открыты постоянно, а в связи с карантином выходного дня мы немножко были вынуждены изменить график работы, теперь мы работаем с понедельника по пятницу", – добавляет Анна Яблочная.

Ранее мы писали, куда отправляют выброшенные пластик и стекло в Киеве. В целом в городе работают до десятка сортировочных локаций, которые находятся на производственных базах перевозчиков, или сортировочных станций, работающих с перевозчиками отходов по договору.

Напомним, свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем, горы хлама продолжают расти.

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