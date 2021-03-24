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Борьба за МАФы на Троещине: во время демонтажа столкнулись с сопротивлением (фото)

24 марта, 14:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пробито шесть колес, повреждены бампер, лобовое стекло и фары

В Киеве демонтировали незаконно установленные временные сооружения в Деснянском районе.

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Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Так, демонтаж прошел на проспекте Маяковского, 15-17.

"Работаем с самого утра. К сожалению, во время демонтажа почти ежедневно сталкиваемся с сопротивлением неизвестных лиц. За сегодня имеем повреждения двух машин спецтехники, используемых для транспортировки объектов на штрафплощадку. Пробито шесть колес, повреждены бампер, лобовое стекло и фары. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Несмотря на сопротивление, более 100 квадратных метров территории уже освобождены от незаконных временных сооружений. Большое спасибо всем службам, помогают выполнять нам свою работу", – прокомментировал Тимур Ткаченко.

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Ранее мы писали, что в Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь. Таким образом он протестовал против снесения МАФа.

Также напомним, в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за пенсии – мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости.

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Киев КГГА Троещина демонтаж МАФи полицейские

Источник: Сегодня

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