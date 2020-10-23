Борисполь, Васильков и Обухов теперь в "красной зоне": что это значит

В пятницу, 23 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций стало известно, что Борисполь, Васильков и Обухов попали в "красную зону" карантина.

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Об этом сообщил министр Олег Немчинов в Telegram.

Так, новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут 26 октября.

"Города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области", – сообщил министр.

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По информации Немчинова, город Киев остается пока в "оранжевой зоне".

Стоит отметить, что в "красную зону" попали также: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы и другие города Украины.

Во всех населенных пунктах и районах "красной" зоны прекращают прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.д.

Ранее мы писали, что в Украине определили новые правила – в регионах "красной зоны" карантина комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установила ограничения.

Напомним, в Ивано-Франковске мэр отказался останавливать общественный транспорт в период карантина.

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