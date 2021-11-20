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Бросались под колеса машин. В Киеве женщины устроили забастовку (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 ноября, 13:41
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Несколько человек перекрыли проезд автомобилям и не давали проехать

В Киеве на забастовку на площади Севастопольской вышли четыре женщины. Они перекрыли переход в этом районе. Якобы вышли на протест из-за отсутствия отопления в доме.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Как сообщают в Сети, одна из женщин бросалась под колеса машин.

"Кричала, чтобы ехали прямо на нее. После начала съемки на телефон самоликвидировалась", – говорится в сообщении.

В каком именно доме нет отопления и почему – неизвестно.

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Что с тарифами на тепло?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тарифы на тепло на 80% состоят из стоимости газа и технического состояния всех механизмов – поставщики закладывают сумму, которая потребуется для капитального ремонта теплосетей.

"Когда утверждали большинство тарифов на тепло, тогда стоимость газа для теплокоммунэнерго была на уровне 5-5,5 грн/куб. Сегодня им газ предлагают по 7,42 грн/куб для отопления жилого фонда и по 16, почти 17 грн для отопления бюджетных зданий, помещений и всего прочего. Соответственно у них растет тариф в несколько раз", – рассказал эксперт.

Попенко не уверен, что в этом году выполнят меморандум о неповышении тарифов и теплокоммунэнерго, придется поднимать тарифы, ведь им нужно компенсировать расходы из местного бюджета на отопление, которые они заплатят в качестве компенсации разницы стоимости газа.

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