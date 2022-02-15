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Бросили умирать? В Киеве нашли рюкзак с котом (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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15 февраля, 12:20
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Животное домашнее и ухоженное, возможно, что его забыли
В столице спасают кота
В столице спасают кота / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Борщаговке кто-то потерял или выбросил рюкзак с котом внутри. Как оказалось, кот породистый.

Об этом сообщает Киев без цензуры.

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Инцидент произошел на улице Королева, 6.

"Найден рюкзак с кошкой породы норвежская лесная, кошка домашняя, ухоженная", – пишут в Сети.

Кошка ухоженная, возможно ее просто забыли
Кошка ухоженная, возможно ее просто забыли / Фото: Киев без цензуры

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В Херсоне женщина пыталась достать с дерева кота, но застряла сама

Полезла спасать кота – а пришлось спасать и ее, и кота. Жительница Херсона, чтобы помочь дворовому коту. Рыжему слезть с дерева, где он просидел несколько дней, залезла на 5-метровую высоту. А чтобы спуститься на землю, уже обоим понадобилась помощь.

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Киевкотрюкзак
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