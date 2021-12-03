"Будем посыпать снегом, а потом расчищать". Кличко насмешил новой оговоркой в первые дни зимы (видео)

Он оговорился, когда отвечал на вопрос журналиста о том, готова ли к зиме техника по расчистке снега

Вероятно, Кличко хотел сказать, что дороги будут посыпаны солью, а не снегом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал жителям столицы зимой посыпать дороги по снегу. На самом деле, он просто оговорился во время выступления в эфире телеканала "Киев" вечером 2 декабря.

Он пытался рассказать, что к зиме техника по расчистке снега готова, однако издал новый мем.

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"Всем службам сообщили, будем посыпать снегом, расчищать максимально", – сказал Кличко.

На этом градоначальник столицы не остановился – он дал совет горожанам не пользоваться личными автомобилями зимой и пересесть на метро.

"При случае советую пользоваться общественным транспортом, потому что всегда, когда снег, у нас Киев – сплошная пробка", – добавил Кличко.

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Повысят ли цены в транспорте с 1 января

Мэр Киева Виталий Кличко окончательно объяснил, что будет с ценой проезда в общественном транспорте столицы. Вие пообещал, что до окончания отопительного сезона цена подниматься не будет

Соответственно, уже весной в столице повысят тарифы за проезд. Кличко уточнил, что сейчас продолжается обсуждение, какой именно будет новая цена. По его словам:

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Для киевлян рассматривается цена 12 гривен по карте киевлянина.

по карте киевлянина. Жители области могут купить проездной – цена за одну поездку будет составлять 14 гривен .

. Если это одноразовая поездка – "мы можем рассматривать цену до 20 гривен".

"Но это решение мы будем принимать только после обсуждений, презентации, обоснования" , – уточнил мэр столицы.

При этом льготники и дальше будут ездить в транспорте бесплатно.

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