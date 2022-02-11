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Будет ли в Киеве новый локдаун? В КГГА ответили

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 13:30
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В городских больницах в настоящее время находятся 1832 пациента
В тяжелом состоянии находятся 1119 киевлян
В тяжелом состоянии находятся 1119 киевлян / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений. Ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет всего 34%. По словам специалистов, это связано в первую очередь с высоким уровнем вакцинации горожан", – отметил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По его словам, в столичных больницах в настоящее время находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 109 пациентов, в том числе 6 детей – с подозрением на заболевание.

Всего в тяжелом состоянии находятся 1119 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 1473 больных.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 4104;
  • Винницкая область – 962;
  • Волынская область – 1185;
  • Днепропетровская область – 2418;
  • Донецкая область – 1953;
  • Житомирская область – 1619;
  • Закарпатская область – 767;
  • Запорожская область – 1649;
  • Ивано-Франковская область – 1070;
  • Киевская область – 1279;
  • Кировоградская область – 511;
  • Луганская область – 717;
  • Львовская область – 2951;
  • Николаевская область – 1114;
  • Одесская область – 4096;
  • Полтавская область – 1451;
  • Ровенская область – 1499;
  • Сумская область – 1857;
  • Тернопольская область – 1126;
  • Харьковская область – 1995;
  • Херсонская область – 1577;
  • Хмельницкая область – 1856;
  • Черкасская область – 1370;
  • Черновицкая область – 958;
  • Черниговская область – 1145.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

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