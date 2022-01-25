Будет очень холодно: погода в Киеве 25 января

Погода в Киеве во вторник, 25 января, в течение всего дня будет пасмурной. Вечером ожидаются осадки. В столице будет мороз. Температура будет достигать -10 градусов.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
Сегодня в Киеве в течение дня осадки не прогнозируют. Ожидается облачная погода. Вечером будет идти снег. Столбики термометров будут колебаться от -5 до -10 градусов. Скорость ветра – 2-3 м/с. Из-за "минусовой" температуры ожидается гололедица.
Далее по теме
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.