Будет очень холодно: погода в Киеве 25 января

Сегодня в столице будет облачно, а также прогнозируют "минусовую" температуру

Температура будет достигать 10 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 25 января, в течение всего дня будет пасмурной. Вечером ожидаются осадки. В столице будет мороз. Температура будет достигать -10 градусов.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

Реклама

Сегодня в Киеве в течение дня осадки не прогнозируют. Ожидается облачная погода. Вечером будет идти снег. Столбики термометров будут колебаться от -5 до -10 градусов. Скорость ветра – 2-3 м/с. Из-за "минусовой" температуры ожидается гололедица.