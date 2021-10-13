Будет прохладно и дождливо: прогноз погоды на 13 октября

В этот день в Украине кроме дождей ожидается ветреная погода

Почти всю Украину накроют дожди/Коллаж: Сегодня

В среду, 13 октября, в Украине ожидается прохладная, дождливая погода. В то же время Буковель засыпает первым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день дожди обойдут только западную Украину. Во всех областях ветер будет 7-12 м/сек.

На западе Украины стоит ожидать 9-12 градусов тепла. На востоке прогнозируют +11-17 градусов.

В северных регионах столбики термометров будут достигать 9-13 градусов тепла. На юге температура составит +10-17 градусов.

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В Киеве днем прогнозируют дождь. Температура будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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