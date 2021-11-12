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Будет теплее и в то же время ветрено: прогноз погоды в Киеве на 11 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
12 ноября, 06:30
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Пятница в столице Украины будет облачной
По прогнозам синоптиков, в этот день в столице осадков не будет/Коллаж: Сегодня
По прогнозам синоптиков, в этот день в столице осадков не будет/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 12 ноября, в Киеве прогнозируют незначительное повышение температуры. Ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +7 до +9 градусов. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с. Осадков не прогнозируют.

Аномалия в Киеве

В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках. Такое явление не характерно для этого месяца.

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"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.

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  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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