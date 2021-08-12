Восемь полос, трамвай и велодорожки. Каким будет мост Патона после реконструкции

На мосту обустроят велосипедные дорожки в оба направления, а также учтут возможность обустройства трамвайных путей

Мост Патона в столице соединяет правый и левый берег. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на мосту имени Патона проведут масштабные восстановительные работы. Мост планируется расширить. Сейчас на нем семь полос движения, а будет восемь.

Реклама

Об этом сообщает КГГА.

Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в оба направления. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства Променадной части.

Реклама

Кроме того, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.

Во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

Что сделают

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары)

установление барьерного и перильного ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрацию пропилеев (на правом берегу)

реставрацию колонн (на левом берегу)

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Про мост Патона

Мост имени Е. О. Патона – один из мостов через Днепр в Киеве. Строительство начато в 1940 году. Построен в 1953 году, движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года.

Длина его 1543 метров. Он является частью Малой окружной дороги. Въезд на мост со стороны правого берега оформлен пропилеями дорического ордера, с левого – двумя колоннами высотой 20 м.

До реконструкции моста, проведенной в 2004 году, по мосту Патона проходила одна из важнейших трамвайных линий, соединяющая левобережную часть системы киевского трамвая с правобережной.

Реклама

Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.

Ранее мы писали, что: