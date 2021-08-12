Восемь полос, трамвай и велодорожки. Каким будет мост Патона после реконструкции

В Киеве на мосту имени Патона проведут масштабные восстановительные работы. Мост планируется расширить. Сейчас на нем семь полос движения, а будет восемь.
Об этом сообщает КГГА.
Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения.
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Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в оба направления. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства Променадной части.
Кроме того, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.
Во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.
Что сделают
- ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары)
- установление барьерного и перильного ограждения;
- ремонт конструкций пролетных строений;
- ремонт опор и опорных частей;
- ремонт лестниц и реставрацию пропилеев (на правом берегу)
- реставрацию колонн (на левом берегу)
- ремонт сообщений с мостом;
- ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;
- ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;
- ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).
Про мост Патона
Мост имени Е. О. Патона – один из мостов через Днепр в Киеве. Строительство начато в 1940 году. Построен в 1953 году, движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года.
Длина его 1543 метров. Он является частью Малой окружной дороги. Въезд на мост со стороны правого берега оформлен пропилеями дорического ордера, с левого – двумя колоннами высотой 20 м.
До реконструкции моста, проведенной в 2004 году, по мосту Патона проходила одна из важнейших трамвайных линий, соединяющая левобережную часть системы киевского трамвая с правобережной.
Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.
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