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Будут ли дожди на праздники в Киеве? Синоптики дали прогноз на выходные

7 мая, 22:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Следующие дни в столице не будут достаточно жаркими

/ Фото: Сегодня

В Киеве на праздничные выходные, 8-9 мая, осадков не ожидается, а температура поднимется до 15 градусов. Однако, синоптики предупреждают, что будет ветрено и облачно.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 8 мая, в городе днем будет 13-15 градусов тепла и без осадков, а ночью температура на градуснике опуститься до 8-10 градусов.

Северо-западный ветер днем достигнет 7-12 м/с.

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В воскресенье, 9 мая, синоптики обещают переменчивую погоду, без осадков. Температура днем составит 13-15 градусов тепла, а ночью резко опуститься до 2-4 градусов.

В тренде
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Ветер северо-западный 7-12 м/с.

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Ранее мы писали, что в Украину идет потепление и как изменится погода в ближайшие дни.

Тем временем в Германии погодная аномалия – страну внезапно засыпало снегом.

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