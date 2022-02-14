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Будут ли какие-то изменения в работе "Борисполя"? Что говорят в аэропорту

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 11:09
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Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако работники следят за всеми изменениями рейсов
Все вылеты ожидаются согласно расписанию / Коллаж "Сегодня"
Все вылеты ожидаются согласно расписанию / Коллаж "Сегодня"

Международные авиакомпании не отменяли рейсыиз аэропорта "Борисполь" из-за возможного полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта.

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Сегодня, 14 февраля, рейсы международных авиакомпаний будут согласно расписанию. Также будут лететь самолеты компании SkyUp, которая сообщала об отмене своих рейсов из Украины.

Расписание рейсов из аэропорта "Борисполь" на сегодня, 14 февраля. Скрин: сайт аэропорта
Расписание рейсов из аэропорта "Борисполь" на сегодня, 14 февраля. Скрин: сайт аэропорта

Рейсы международных авиакомпаний согласно расписанию будут и завтра, 15 февраля.

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Расписание рейсов из аэропорта "Борисполь" на завтра, 15 февраля. Скрин: сайт аэропорта
Расписание рейсов из аэропорта "Борисполь" на завтра, 15 февраля. Скрин: сайт аэропорта

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме. В ближайшее время расписание может меняться. Мы внимательно следим за всеми изменениями", – говорится на сайте.

Что известно о возможном закрытии неба?

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