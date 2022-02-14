Будут ли какие-то изменения в работе "Борисполя"? Что говорят в аэропорту

Международные авиакомпании не отменяли рейсыиз аэропорта "Борисполь" из-за возможного полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта.
Сегодня, 14 февраля, рейсы международных авиакомпаний будут согласно расписанию. Также будут лететь самолеты компании SkyUp, которая сообщала об отмене своих рейсов из Украины.
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Рейсы международных авиакомпаний согласно расписанию будут и завтра, 15 февраля.
"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме. В ближайшее время расписание может меняться. Мы внимательно следим за всеми изменениями", – говорится на сайте.
Что известно о возможном закрытии неба?
- Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, флот и инфраструктура которых находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, SkyUp посадила самолет из Фуншала в Кишиневе, появится запрет и от Air France.
- При этом в международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля нет информации, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.
- В Министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
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