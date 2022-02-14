Будут ли в Киеве свет и мобильная связь? Как столица готовится к возможному вторжению РФ

Мэр рассказал, как власти подготовились к угрозе боевых действий в столице

Есть угроза того, что в столице исчезнет свет и мобильная связь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица за все времена независимости еще никогда не была под такой угрозой, как сегодня.

Об этом он сказал во время брифинга 14 февраля.

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По его словам, сегодня главная задача власти – обеспечить стабильную работу инфраструктуры, жизнеобеспечение столицы. А также подготовиться к действиям в случае военного нападения.

"Мы действуем по четкому плану. Скоординировано работают силы гражданской защиты Киева. Важно бесперебойное энерго, тепло и водоснабжение", – подчеркнул Кличко.

Будут ли в столице свет и мобильная связь

Мэр Киева объяснил, что власти нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии в столичных ТЭЦ.

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"С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение нашего города", – сказал Кличко.

Он также сообщил, что предприятия столицы обеспечены бесперебойной связью на случай исчезновения мобильной связи.

Эвакуация киевлян

В случае начала военной агрессии со стороны России, в Киеве есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района в отдельности.

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"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для размещения населения в пределах столицы", – сказал Кличко.

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