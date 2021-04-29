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Бугрова официально назначили ректором КНУ им. Шевченко

29 апреля, 18:25

Виктория Барановская Виктория Барановская

Через месяц, после победы на выборах, Минобразования официально заключило с ним контракт на пять лет

В четверг, 29 апреля, кандидата философских наук, профессора Владимира Бугрова назначили ректором Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

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Об этом сообщает центр коммуникаций КНУ.

"Ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 до 29 апреля 2026 как избранного по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", – говорится в сообщении.

Бугров в 1991 году стал закончил философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко и проработал в этом университете 29 лет.

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/ Фото: пресс-служба

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Он в марте 2021 победил на выборах ректора. Бугров вышел во второй тур, где набрал 44,04%. А его оппонент – доктор экономических наук, профессор Александр Рожко 15,2%.

Ранее мы сообщали, что семь высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Ranking. Среди них Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, он "осел" между 601-м и 650-м местом.

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