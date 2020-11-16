Бумажный самолетик, звезды и скафандр. Как будет выглядеть памятник первому космонавту Украины

На Байковом кладбище установят памятник первому украинскому космонавту Леониду Каденюку, который умер в январе 2018 года. Все монтажные работы проведут завтра.

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Автор памятника Анатолий Гайдамака, народный художник Украины рассказал сайту "Сегодня", как будет выглядеть памятник.

Работа над его созданием продолжалась полгода. Мемориальный комплекс сделан из Покостовского гранита, добытого из карьера в Житомирской области.

"Этот гранит особенный, он имеет серебристый оттенок, как цвет космических кораблей. Установку начнем завтра. Это не просто памятник или постамент, мы сделали целый мемориальный комплекс, который посвященный Леониду Каденюку. Он будет размещен на площади 25 квадратных метров. Скульптурная композиция космонавту нестандартная. Леонид Константинович изображен в скафандре. Он словно взлетает в небо. Высота памятника 4,2 метра. Скульптура размещена на черном круге, где размещено 67 золотых звезд – это годы жизни Леонида Каденюка", – рассказывает сайту "Сегодня" Анатолий Гайдамака.

Перед мемориальным комплексом будет установлена композиция из полусрезанных колон высотой в 60 сантиметров. На них будет изображена эмблема полета Каденюка в космос. Рядом установят плиту, на которой изображены автографы всех космонавтов из его экипажа.

"Увы, некоторых из этих космонавтов уже тоже нет в живых... На надмогильной плите первого космонавта Украины будут выгравированы трогательные слова Анатолия Матвийчука. И изображен орнамент рушника, который мы взяли из хаты Каденюка. Теперь узор на граните, а раньше был постоянно перед глазами у Каденюка, поскольку украшал иконы в его доме. Возле могилы есть место для высадки дерева. Мы планируем, что из сада Каденюка привезут калину, которую он когда-то посадил", – добавляет Анатолий Гайдамака.

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На надгробной плите появится бумажный самолетик из гранита. Это как символ – детская мечта Леонида Каденюка о полетах.

"Я очень хорошо знал Леонида Каденюка. Мы много общались, дружили. Он был необычайно простым и светлым человеком. У него не было ни кабинета, ни автомобиля… Он ездил на работу на метро, как все. Обидно, что мы не помним людей, которые прославили Украину на весь мир. Как только его не стало, я начал работу над проектом этого памятника", – рассказал нам Анатолий Гайдамака.

Официальное открытие памятника Леониду Каденюку на Байковом кладбище запланировано на 19 ноября. Ожидается, что в этом мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что в Одессе установят памятник Михаилу Жванецкому. В ближайшее время должны объявить конкурс.

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